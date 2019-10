© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha emesso i bollettini medici in riferimento alla condizioni di Diawara e Dzeko. Intervento al menisco tecnicamente riuscito per il centrocampista, tutto ok anche per l'operazione chirurgica allo zigomo dell'attaccante. Di seguito i comunicati ufficiali:

"Nel corso della mattinata, a causa dell’infortunio riportato nella gara contro il Cagliari, Amaou Diawara è stato sottoposto a intervento chirurgico. Sul centrocampista giallorosso il Professor Mariani ha effettuato una meniscectomia della piccola zona di lesione del ginocchio sinistro. L’intervento è tecnicamente riuscito e il calciatore inizierà la riabilitazione già da domani".



"Questa mattina Edin Dzeko è stato sottoposto a intervento chirurgico in seguito all'infortunio allo zigomo destro riportato nei minuti finali di Roma-Cagliari. Nel corso dell'intervento una delle due fratture dello zigomo destro è stata ridotta manualmente, mentre per l’altra è stato necessario il posizionamento di una placca con viti. L'intervento è stato eseguito dal Professor Pesucci".