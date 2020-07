Roma, malcontento con la Nike. Under Armour possibile alternativa

vedi letture

Potrebbe cambiare sponsor tecnico la Roma. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il club giallorosso non sarebbe affatto soddisfatto dall'accordo attualmente in essere fino al giugno 2024 con Nike e per questo motivo starebbe prendendo in considerazione è Under Armour. Da capire le modalità con le quali le parti potrebbero liberarsi dall'attuale accordo.