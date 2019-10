Roma, muore Esperia De Falchi: "Eri la mamma di tutti i romanisti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È morta all'età di 89 anni, Esperia De Falchi, madre di Antonio, tifoso romanista morto a soli 18 anni il 4 giugno 1989 per un infarto mentre seguiva la sua squadra del cuore in trasferta a Milano. De Falchi, recatosi a San Siro con gli amici, fu vittima di un agguato da parte di alcuni delinquenti "tifosi" del Milan. Nella notte nella Capitale è apparso uno striscione da parte dei tifosi giallorossi: "Ciao Esperia, mamma di tutti i romanisti". Messaggio di cordoglio da parte della società: "L’ASRoma si unisce al dolore di tutti i tifosi giallorossi ed esprime il proprio cordoglio alla famiglia De Falchi per la scomparsa di Esperia, madre di Antonio".