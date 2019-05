Roma, niente addio in stile Totti per De Rossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente addio in stile Totti per Daniele De Rossi. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il capitano della Roma non seguirà il suo predecessore, che nel dare addio al club giallorosso (e in quel caso anche al calcio) diede vita a un vero e proprio show all'Olimpico, prendendo il microfono e commovendo lo stadio.