© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Roma James Pallotta - sottolinea oggi il Corriere della Sera - ha detto più volte di non aver acquistato il club solo per fare il business dello stadio, anche se non tutti i tifosi la pensano così. La prossima settimana - si legge - il ceo giallorosso, Guido Fienga, andrà a Boston con una missione: illustrare agli azionisti i benefici di un aumento di capitale intorno ai 90 milioni di euro da fare, possibilmente, entro fine anno. Un passaggio per ossigenare il bilancio, tenere alta la competitività e convincere gli scettici. La squadra, poi, dovrà fare il suo dovere e agganciare a fine stagione il quarto posto.