Roma, Pau Lopez non si allena: mancano gli ultimi dettagli per l'ufficialità

È iniziata la nuova stagione della Roma, col primo allenamento di mister Paulo Fonseca. La squadra questa mattina si è allenata sul Campo B, dove è stato posizionato il materiale tecnico per i percorsi atletici. Assente Pau Lopez, che si aggregherà al gruppo non appena verranno espletati tutti i passaggi formali legati al suo trasferimento a titolo definitivo dal Betis. Neanche Alessio Riccardi non si è allenato per un problema al flessore della coscia destra rimediato in nazionale. Out anche Maxime Gonalons, che ha un problema all’adduttore e ha svolto solo terapie. Lo riporta VoceGiallorossa.it.