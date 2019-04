© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri ritrova Stephan El Shaarawy. Il Faraone, come testimonia il post pubblicato su Instagram, è tornato a lavorare in gruppo dopo il problema al polpaccio, che l'ha tenuto fuori negli ultimi match. Un rientro importante in un momento delicato, con la Roma che rischia di dire addio alla qualificazione in Champions.