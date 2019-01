© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è scesa sui campi del Fulvio Bernardini di Trigoria intorno alle 14:30, subito dopo la conferenza stampa del tecnico Di Francesco, per la rifinitura in vista della sfida casalinga di domani contro il Torino. La squadra ha iniziato la seduta con un torello di attivazione, per poi continuare con il riscaldamento, racconta vocegiallorossa.it. L'allenamento terminerà con un focus tattico, come di consueto prima di una gara. Tornano in gruppo rispetto a ieri Nzonzi, Manolas e Pastore; lavoro individuale in campo per Florenzi e Riccardi (colpito da una leggera influenza), individuale in palestra per De Rossi, Mirante e Juan Jesus. Terapie, invece, per Diego Perotti.