Roma-Rieti, le formazioni ufficiali: esordio per Bianda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 10.00 la prima delle due amichevoli della Roma di oggi. Si comincia con il Rieti e Fonseca continua a sperimentare in questa fase della preparazione alla prossima stagione. Le grandi novità sono rappresentate da Bianda, all'esordio da titolare al fianco di Mancini, e da Santon, schierato non da terzino, ma in mediana con Nzonzi. Nei convocati mancanoGonalons, Riccardi, Lorenzo Pellegrini, Edin Dzeko, Pau Lopez e Veretout. Semplice gestione in vista del match del pomeriggio con la Ternana (ore 18). Solo il bosniaco ha accusato un po' di sovraccarico al flessore e svolge sul campo C lavoro differenziato. Di seguito le formazioni ufficiali del match

LE FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Bianda, Mancini, Spinazzola; Santon, Nzonzi; Zaniolo, Antonucci, Kluivert; Defrel

A disp.: Fuzato, Cristante, Jesus, Perotti, Kolarov, Schick, Under, Fazio, Florenz, Pastore, Diawara

All. Fonseca

Rieti (4-3-1-2): Lazzari; Bellopede, Gigli, Granata, Zanchi; Marchi, Palma, Tirelli; Bartolotta; Gondo, Marcheggiani

A disp.: Pegorin, Fabiani, Santini, Sette, Arcaleni, Parente, Del Regno, De Sarlo, Addario

All. Mariani