© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma, come riporta VoceGiallorossa.it, ha effettuato quest'oggi la rifinitura in vista della sfida di domani pomeriggio in Coppa Italia contro la Fiorentina. Dopo aver iniziato la sessione in sala video, il gruppo si è spostato in palestra e poi in campo per una lunga parte tattica. Mirante ha effettuato individuale sul terreno di gioco, mentre Perotti, Jesus e Ünder hanno continuato con le terapie.