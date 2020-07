Roma, ripresa in vista del Brescia: Smalling e Santon lavorano a parte

Roma subito in campo dopo il successo di ieri contro il Parma. I giocatori giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per preparare la gara col Brescia, in programma sabato alle 19.30. Gruppo diviso in due, spiega Vocegiallorossa, con i calciatori impiegati ieri che hanno svolto una seduta in palestra mentre il resto della squadra ha lavorato sul campo. Assenti Smalling e Santon, entrambi hanno lavorato a parte per recuperare dai rispettivi infortuni.