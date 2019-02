© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick è volato a Barcellona. Lo rende noto il 'Corriere dello Sport', che spiega come a seguito dell'ultimo infortunio l'attaccante della Roma abbia deciso di essere visitato nella clinica che assiste da qualche tempo i calciatori giallorossi e che cura le lesioni muscolari con una tecnica speciale. Il giocatore ceco ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra e non è stato convocato per stasera per la partita con il Porto: l'ex Sampdoria tornerà a disposizione tra due-tre settimane.