Roma, si pensa al restyling di Trigoria per limitare i contatti fra i calciatori

Si profila un centro sportivo di Trigoria profondamente rinnovato per la Roma una volta dato il via alla ripresa delle attività. Come riporta il Corriere dello Sport la società giallorossa ha, infatti, intenzione di ridisegnare spogliatoi e uffici per rispettare le distanze di sicurezza imposte dalle norme anti-Covid. Per i giocatori saranno imposte borracce personalizzate per limitare i contatti, mentre alcuni dipendenti continueranno con lo smart working su più turni.