Roma, Smalling e Cristante proseguono il percorso di recupero

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma si è allenata in vista della trasferta di Firenze che chiuderà il 2019 giallorosso. La squadra si è ritrovata sul prato del Fulvio Bernardini di Trigoria per la consueta attivazione muscolare per poi soffermarsi su esercizi sulla rapidità, torello e infine un focus tattico. Zappacosta, Cristante, Smalling, Pastore, Santon e Mirante proseguono il loro percorso di recupero.