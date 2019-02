© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma subito a lavoro dopo il bel successo sul campo del Chievo di ieri sera. I giallorossi hanno iniziato a preparare la gara col Porto di Champions League, con i calciatori impegnati ieri che hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Per gli altri, scrive vocegiallorossa.it, seduta sul campo agli ordini di Di Francesco. Lavoro individuale programmato per Manolas, Pellegrini e De Rossi. Allenamento individuale per Ünder, Perotti e Olsen.