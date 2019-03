© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gradita visita a Trigoria, anche per stemperare la tensione in vista della sfida contro il Porto e ridurre la delusione per la brutta sconfitta nel derby di sabato. Nel centro sportivo della Roma, infatti, si è rivisto Kevin Strootman, centrocampista olandese in forza all'Olympique Marsiglia che ha vestito 5 anni la maglia giallorossa, prima di trasferirsi in Francia nell'ultima finestra estiva di mercato.