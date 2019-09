© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Questa maglia è di chi lotta fino all’ultima goccia di sudore. Questi colori appartengono a chi canta fino a perdere la voce. Ripartiamo da qui, allora. Da questo gruppo che oggi ha lottato in campo con orgoglio e da chi dagli spalti ci ha sostenuto con passione. Tutti assieme per riportare il nome di Roma in alto. Per questa maglia e per questa città”. Questo il messaggio del capitano della Roma Alessandro Florenzi apparso su Instagram dopo l'1-1 nel derby.