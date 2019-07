© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere della Sera, edizione Roma, spiega che nell'estate dei turbolenti addii a De Rossi e Totti, la Roma riuscirà comunque a tenere ammainata una delle sue bandiere più importanti, anche se non gioca più. Si tratta di Bruno Conti, secondo il quotidiano ormai ad un passo dal firmare un nuovo contratto con la società giallorossa per altri 3 anni, sempre per ricoprire l'attuale ruolo di responsabile delle Academy.