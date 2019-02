© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo giorno di allenamento della settimana per la Roma, c'è da preparare la trasferta di Frosinone in programma sabato sera alle ore 20:30. I ragazzi sono scesi sui campi del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria intorno alle 11, ed hanno iniziato con un torello di riscaldamento per poi continuare con un lavoro atletico e tattico. Stando a VoceGialloRossa.it, torna in gruppo Cengiz Ünder, individuale per Schick e Karsdorp.