Dopo il problema al bicipite femorale della coscia destra accusato in Nazionale, Cengiz Under sarà di ritorno oggi a Trigoria per stabilire l'entità del danno, ma la Gazzetta dello Sport ipotizza ben un mese di stop per il turco: bel guaio per Fonseca, che lo ha rilanciato alla grande e che lo perderà anche le prime sfide europee, tra cui proprio quella con la sua ex squadra, l'Istanbul Başakşehir.