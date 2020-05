Ronald De Boer: "De Ligt? Mi aspettavo che si adattasse molto più facilmente alla Juventus"

Intervistato da BarcaBlog, Ronald De Boer, ex centrocampista di Barcellona ed Ajax, parla dell'ambientamento ai blaugrana e alla Juventus degli olandesi De Jong e De Ligt: "De Jong? Giocare così tanto per un giocatore così giovane al suo primo anno: è eccezionale. La gente dice che non ha ancora raggiunto il livello che ha toccato nell'Ajax e nella nazionale olandese, ma non è da tutti giocare così tanto in una squadra forte come il Barcellona. Penso che abbia fatto bene. De Ligt? Lui ha avuto più problemi con la Juventus. Mi aspettavo che de Ligt si adattasse molto più facilmente e avesse immediatamente un posto da titolare. Invece è accaduto quasi il contrario".