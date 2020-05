Ronaldinho ancora ai domiciliari in Paraguay. Gli avvocati cercano di ottenere il rilascio

Scarcerato da più di un mese insieme al fratello Roberto de Assis, Ronaldinho è ancora agli arresti domiciliari ad Asuncion e non può fare ritorno in Brasile. L'ex fenomeno del Barcellona è detenuto da quasi 70 giorni e adesso gli avvocati stanno cercando di ottenere il suo rilascio: "Speriamo che l'accusa si sia convinta e permetta loro di tornare in Brasile. Non abbiamo scelta, dobbiamo aspettare che le indagini siano completate", ha detto un portavoce ad AFP.