Ronaldinho sull'esperienza al Milan: "Una selezione dei migliori giocatori"

© foto di Giacomo Morini

Nel corso di un'intervista a Panenka, Ronaldinho ha parlato della sua esperienza al Milan: "È stato come arrivare in un una selezione di migliori giocatori al mondo. Era come stare nel Real Madrid dei galacticos". Il brasiliano arrivò in rossonero nel 2008, restando due stagioni e mezzo e giocando al fianco di campioni del calibro di Maldini, Nesta, Pirlo, Beckham, Kakà, Shevchenko, Inzaghi, Pato e Ibrahimovic.