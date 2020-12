Rosetti fiero del lavoro della UEFA: "Donne arbitro non sono più una sorpresa. Sono lì per merito"

Roberto Rosetti, capo degli arbitri UEFA, ha parlato ai canali ufficiali del massimo organo calcistico europeo del grande risalto mediatico che ha avuto la designazione di Stephanie Frappart per la sfida di Champions tra Juventus e Dinamo Kiev, sottolineando che non è stata l'unica donna ad abbattere le barriere e che ne arriveranno altre in futuro: "Le designazioni degli arbitri donne nelle partite UEFA non dovrebbero più essere sorprendenti. Si fanno per merito e loro meritano solo applausi per il duro lavoro e la dedizione che le hanno portate a questi livelli. La UEFA ha lavorato duramente negli ultimi anni per la crescita degli arbitri, uomini e donne, in tutta Europa allo stesso modo e quello che stiamo vedendo è il risultato di questo approccio. Sta funzionando".