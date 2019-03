© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Guarderò la partita in tv e tiferò per la mia vecchia squadra: l’Inter". Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco, parla così a La Gazzetta dello Sport dell'impegno dei nerazzurri contro l'Eintracht Francoforte: "È molto forte in attacco, con Jovic e Haller. Sta andando bene da due anni. In difesa però lascia qualcosa. Con noi hanno faticato, hanno perso 5-0 e 3-0, in Supercoppa e in Bundesliga. Errori da evitare? Sarà importante fare risultato a Francoforte, con gol. Non perdere, perché loro sono bravi anche in trasferta. E poi l’Eintracht ha un altro vantaggio".