Russia 2018, Siria ancora in corsa per il Mondiale: scatta la festa a Damasco

Il pari per 2-2 contro l'Iran ha fatto scattare la festa in Siria. La nazionale biancorossa, infatti, ha chiuso il girone A delle qualificazioni della confederazione asiatica al terzo posto con 13 punti, alle spalle di Iran (22 punti) e Corea del Sud (15). Il gol del pari - siglato al 92' da Omar Al Somah - ha fatto scattare i festeggiamenti siriani in campo, ma anche nella capitale Damasco. Migliaia di persone sono scese in piazza per festeggiare l'accesso allo spareggio che può permettere alla Siria di restare ulteriormente in gioco per il Mondiale di Russia 2018: la selezione biancorossa aspetta di conoscere l'avversaria che sarà la terza qualificata del girone B della confederazione asiatica.