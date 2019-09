© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finita la prigionia russa per Alexander Kokorin (in foto) e Pavel Mamaev, giocatori della nazionale russa, ed in precedenza rispettivamente tesserati per Zenit San Pietroburgo e Krasnodar, i quali erano stati arrestati nello scorso ottobre a causa dell'aggressione ai danni di due persone all'interno di un bar della capitale Mosca, dopo aver già iniziato la colluttazione nel parcheggio di un hotel. Condannati a 19 e 18 mesi, la sentenza per i due avrebbe potuto essere anche peggiore. E invece un tribunale distrettuale della regione di Belgorod ha stabilito che "ai fini della loro correzione, non è necessario che scontino la pena per intero". Ad aiutarli anche e soprattutto la buona condotta.