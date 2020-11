Sabatini: "La storia tra Eriksen e l'Inter è finita. Non andrà alla Juve per un motivo"

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha parlato della situazione di Christian Eriksen. Per Sabatini la storia tra l’Inter e il centrocampista è finita: “Penso che la storia l’Inter ed Eriksen sia finita, credo non ci siano i presupposti per continuare. E’ arrivato il momento di trovare un divorzio che non faccia troppo male a entrambe le parti. Non si farà perché all’ultimo momento prevarrà la paura di una delle due squadre sui possibili risultati di un trasfermento del genere“.