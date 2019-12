Sabatini: "Visto? È tutto tranne che un tridente da bar"

Sulle colonne di Tuttosport, Sandro Sabatini parla del tridente delle meraviglie che Sarri non ha ancora inaugurato dal primo minuto con la sua Juventus: "In ordine alfabetico: Dybala-Higuain-Ronaldo. Seguendo i numeri di maglia: 7-10-21. Per soprannomi: CR7-Pipita-Joya. Con definizione già usata: trio delle meraviglie. Oppure etichetta abusata: tridente dei sogni. Si può chiamare in tutti i modi, basta che non si riduca a «tridente da bar», come accennato (e bocciato) da Sarri in una conferenza stampa di fine settembre. Klopp ha vinto l’ultima Champions con Salah-Firmino-Mané, mai accompagnati dal nickname «tridente da pub». Nelle tapas di Barcellona se la spassano con Messi, Suarez e Griezmann. Qualsiasi birreria tedesca ha poco da ridire su Muller-Lewandowski-Coman. E se qualcuno in Francia appiccica a Mbappé-Icardi-Neymar l’etichetta «tridente gourmet», è solo per fare un complimento, ça va sans dire. Certo, rispetto agli attaccanti juventini, le caratteristiche sono diverse. I tre del Liverpool corrono forte e rincorrono - all’occorrenza - ancora più forte. Il trio del Bayern ha qualità tecnica forse inferiore però, tatticamente, appare perfino più omogeneo. Barça e Paris Saint Germain nemmeno si pongono il problema: imprescindibili quei tre là davanti, il resto della squadra si adegua. E magari è solo un’impressione, ma sorge il dubbio che la formazione venga decisa partendo dal trio d’attacco per poi arrampicarsi fino al portiere, anziché il contrario. La notifica che arriva dall’ultima giornata dei gironi Champions incuriosisce proprio per la semplicità delle sue domande. Sarri, perché non provarli dal primo minuto?".