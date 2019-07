© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi, ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato dell'approdo di Conte all'Inter cercando di dargli un consiglio importante: "È un allenatore di livello internazionale, non ci sono dubbi. Un uomo dalla grande sensibilità e con la sua idea di gioco. Non è un caso se France Football lo ha inserito nella classifica dei più grandi allenatori di tutti i tempi. Per fare una grande Inter deve avere più fiducia in sé stesso. In generale, per costruire una grande squadra servono soprattutto due fattori. La prima è la cultura cooperativa, non ci dovrebbero mai essere eccessi di personalismo in un gruppo. La seconda è lo stile, il dare l’idea di chi sei e di come stai. Il nostro calcio ne ha sempre avuto poco”.