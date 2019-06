Sacchi: "Maldini è l'uomo giusto per il Milan. Giampaolo un maestro"

© foto di Chiara Biondini

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della ‘Domenica Sportiva’, è intervenuto l’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi: “Cos’è rimasto della lezione del mio Milan? Io spero poco perché sono passati 30 anni. Oggi giochiamo a dei ritmi alti, quindi spero che ci sia un cambiamento anche se il nostro Paese fa fatica a cambiare. Abbiamo dato una spallata di orgoglio al calcio italiano, il riconoscimento Uefa è molto importante. Eravamo convinti che il migliore antidoto per fermare l’avversario fosse il gioco e che giocare bene aiutasse a vincere, una cosa che forse in Italia ancora non è chiara.

Sul Liverpool - “È una squadra che gioca un calcio offensivo. Ieri la gara non è stata brillante, difficilmente viene fuori qualcosa di bello quando si affrontano due squadre dello stesso Paese, ma penso che alla fine i Reds abbiano meritato”.

Dove può arrivare questa Under 21? - “Io spero che possa arrivare molto in alto per l’impegno che mette tutto lo staff. Il nostro è un Paese che non investe molto sui giovani. Adesso ci sono dei giocatori di buon livello che giocano in Serie A, per loro deve essere una cosa eccezionale. Solo se c’è uno spirito di squadra elevato puoi avere dei successi”.

Su Maldini - “Paolo è l’uomo giusto assolutamente, è un trait d’union con la tifoseria. L’importante sarà anche lasciargli una certa autonomia. Giampaolo? È un maestro, fa parte di quegli allenatori che fanno sia da sceneggiatori che da registi”.

Sarri-Juventus e Conte-Inter? - “Sono dei bravissimi allenatori che danno un’identità alle loro squadre. Io sono convinto che sarà un bellissimo campionato se ci saranno questi allenatori. L’unico certo per ora è Antonio che ha dimostrato anche in Nazionale il suo grandissimo lavoro”.

Su Gattuso? - “Sono felice di essere un suo amico, ha dato la vita e quando qualcuno dà la vita bisogna solo dire grazie”.