Secondo allenamento settimanale per la Sampdoria di Claudio Ranieri in vista della gara interna contro il Brescia. In mattinata, al centro sportivo “Mugnaini”, i blucerchiati maggiormente impegnati lunedì a Milano hanno svolto lavori atletici aerobici sul campo 2, seguiti da individuali in palestra, mentre per tutti gli altri disponibili – compreso Andrea Bertolacci – seduta completa sul campo 1 dopo l’attivazione in palestra. Percorso di recupero agonistico ad alta intensità per Edgar Barreto; terapie e fisioterapia per Fabio Depaoli che al pari di Omar Colley – impegnato in un allenamento specifico – domenica non sarà comunque disponibile per squalifica. Alex Ferrari prosegue la prima fase della riabilitazione post intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a Bologna la scorsa settimana.