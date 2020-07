Samp-Cagliari, i convocati di Ranieri: Ferrari torna dopo 209 giorni, c'è anche Ramirez

vedi letture

Rifinitura pomeridiana a due velocità al “Mugnaini” per la Sampdoria in vista della sfida casalinga con il Cagliari, in programma domani, mercoledì, al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 19.30). Dopo la riunione video, sul campo 1 del centro sportivo di Bogliasco, esercitazione tattica per l’intero gruppo, quindi seconda parte dedicata a lavori tecnici e finalizzazioni alla quale hanno partecipato soltanto i calciatori meno impiegati a Udine, compreso Gastón Ramírez.

I convocati - Sono 25 i blucerchiati arruolati da Claudio Ranieri per affrontare i rossoblù: 209 giorni dopo l’ultima partita disputata, Alex Ferrari torna nell’elenco dei convocati. Due gli assenti: Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira proseguono, in parte anche sul campo, il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez.