© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Statistica interessante sulla Sampdoria dall'arrivo di Claudio Ranieri in panchina. Il club blucerchiato sotto la gestione del tecnico romano è il terzo per numero di gare (5) con la porta inviolata in tutta Europa. Meglio della Samp nel Vecchio Continente nel medesimo periodo ci sono solo il Real Madrid (7) e il Liverpool (6).