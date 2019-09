Samp, indisponibile solo Maroni. Ekdal rientra nella notte e lavora a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua sotto il cielo di grigio di Bogliasco la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di sabato in casa del Napoli. Sul campo 2 del “Mugnaini” Eusebio Di Francesco e staff hanno diretto una doppia seduta con un solo indisponibile, Gonzalo Maroni, che sta completando il recupero agonistico dopo l’infortunio patito a Crotone.

Programma - In mattinata i blucerchiati sono stati divisi per reparti, alternando lavori di forza e trasformazione sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche per lo sviluppo del gioco offensivo e difensivo. Nel pomeriggio la squadra è stata sottoposta ad un programma generalizzato a base di riscaldamento tecnico, prove tattiche e partitelle a tema in spazi ristretti.

Nazionali - Albin Ekdal è rientrato nella notte a Genova e ha svolto una doppia sessione personalizzata rigenerativa. Bartosz Bereszynski e Karol Linetty sono invece arrivati in tarda mattinata e hanno raggiunto il centro sportivo nel pomeriggio: il centrocampista si è allenato con i compagni mentre il difensore ha svolto un lavoro di scarico. Per il pomeridiano di domani, mercoledì, sono attesi Julian Chabot, Jakub Jankto e Omar Colley.