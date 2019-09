© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta pomeridiana per la Sampdoria – priva dei nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Karol Linetty – sostenuta sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Alla serie di esercizi tecnici e di partitelle in spazi ridotti non ha preso parte il solo Gonzalo Maroni, alle prese con il proprio iter di recupero agonistico anche sul campo. Domani, venerdì, seconda e ultima doppia sessione della settimana.