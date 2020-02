vedi letture

Samp, personalizzato programmato per Askildsen e Thorsby. Ferrari prosegue il recupero

La Sampdoria continua la preparazione alla trasferta di Milano, dove affronterà l’Inter nel posticipo della 25.a giornata della Serie A TIM. Sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco Claudio Ranieri ha diretto una seduta mattutina a base tattica, preceduta da lavori individuali di prevenzione in palestra, esercizi atletici per lo sviluppo della rapidità e giochi di possesso.

Sedute singole e programmate per Kristoffer Askildsen e Morten Thorsby. Percorso di recupero per Alex Ferrari. Domani, sabato, ancora allenamento in mattinata e, nel pomeriggio, trasferimento a Milano per il ritiro pre-gara.