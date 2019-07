Samp, pioggia di gol nella seconda amichevole: 8-2 al Real Vicenza B

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

Si è chiusa la seconda tornata di amichevoli della Sampdoria nel ritiro di Ponte di Legno. I blucerchiati si sono imposti 8-2 contro il Real Vicenza B in un match più a senso unico rispetto al primo. Nel primo minitempo ha brillato la stella di Maroni autore di due assist mentre Verre ha trovato la via del gol anche questo pomeriggio, doppietta per l’ex Perugia. A completare il tabellino i gol di Bonazzoli, Ronaldo Vieira e di Gabbiadini per la squadra di Eusebio Di Francesco mentre per i biancorossi, in campo con un completo nero, ha segnato il giovane classe 2003 Kyriakids in mischia. Nella ripresa Gabbiadini ha trovato su calcio di rigore la sua doppietta personale mentre sempre da dischetto Panagiotis Konstantinidis ha accorciato le distanze. Doppietta anche per Ronaldo Vieira, abile a trasformare in gol in traversone di Depaoli mentre Bahlouli ha trovato un super gol con una rovesciata.

SAMPDORIA-REAL VICENZA B 8-2

Reti: 4’ pt Bonazzoli, 13’ e 19’ pt Verre, 17’ pt e 19’ st Ronaldo Vieira, 26’ pt Kyriakids (R), 28’ pt e 1’ st rig. Gabbiadini, 7’ st rig. P. Konstantinidis (R), 22’ st Bahlouli.

Sampdoria (4-3-3): Falcone (15’ st Avogadri); Depaoli, Bereszynski, Colley, Augello; Thorsby, Vieira, Verre (12’ st Capezzi); Gabbiadini, Bonazzoli, Maroni (2’ st Bahlouli). Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Real Vicenza B: Agorastos, Diovisalvi, Shehan, Loutsis, Kyriakids, Gomez, Cisterna, Carrara, P. Konstantinidis, Ruiz Iriarte, Dighoriz. A disposizione ed entrati a gara in corso: Iacobellis, Oregon, Cook, Gigy, Buscema, Pizzolato, Moretti, Marchini, K. Konstantinids. Allenatore: Alen Sculac.

Arbitro: Dancelli di Brescia.