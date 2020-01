Samp, Ramirez in parte col gruppo. Ok Barreto e Quagliarella

Fonte: sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gastón Ramírez in parte con il gruppo. È questa la novità alla ripresa degli allenamenti della Sampdoria in vista della gara di domenica pomeriggio al “Ferraris” con il Sassuolo. L’uruguaiano, che si era infortunato al ginocchio sinistro nel primo tempo della partita col Milan, ha svolto il cinquanta per cento della seduta con i compagni – riscaldamento tecnico, sviluppi di possesso palla, lavori aerobici -. Rientrati in gruppo anche Edgar Barreto (indisponibile a Roma per uno stato influenzale) e Fabio Quagliarella (rimasto in panchina con la Lazio per un risentimento al flessore della gamba sinistra). Programma individuale di recupero agonistico anche sul campo per Fabio Depaoli. Percorso riabilitativo post intervento chirurgico per Alex Ferrari. Domani, mercoledì, al “Mugnaini” di Bogliasco è in programma un nuovo allenamento mattutino.