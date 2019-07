Samp, squadra arrivata nel ritiro di Ponte di Legno: domani doppia seduta

E sono cinque. Poco dopo le ore 18.00 il pullman della Sampdoria ha fatto capolino a Ponte di Legno, in Alta Valle Camonica, sede del ritiro estivo per la quinta estate consecutiva. Prima di sedersi a tavola per la cena al Bluhotel Acquaseria, Eusebio Di Francesco e staff hanno scelto di dare un’ultima occhiata al campo sportivo di Temù, dove domani, lunedì, i blucerchiati cominceranno con una doppia seduta la prima settimana di lavoro in altura. Lo riporta il sito ufficiale dei doriani.