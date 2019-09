Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente Massimo Ferrero e il direttore sportivo Carlo Osti hanno seguito da bordocampo il penultimo allenamento della Sampdoria che si è svolto nel pomeriggio sul campo 1 del centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Dopo la riunione video, Eusebio Di Francesco ha diretto alcune esercitazioni atletiche, quindi altre di carattere tecnico-tattico. Primo breve test in campo per Alex Ferrari, la cui disponibilità sarà valutata nella giornata di domani, sabato. Terapie e fisioterapia per Manolo Gabbiadini. Programmi di recupero agonistico per Gonzalo Maroni e Andrea Seculin. Domattina al termine della rifinitura sarà comunicata la lista dei convocati per l’anticipo con l’Inter.