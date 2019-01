© foto di Insidefoto/Image Sport

Due gruppi di lavoro alla ripresa dei lavori in vista della trasferta di Napoli. Al “Mugnaini” di Bogliasco Marco Giampaolo ha così suddiviso la tabella di marcia: seduta rigenerativa per i blucerchiati maggiormente impiegati nella gara con l’Udinese, allenamento completo per tutti gli altri disponibili, con Leonardo Benedetti della Primavera aggregato di giornata. Individuali di recupero agonistico sul campo per Edgar Barreto e Jacopo Sala. Riposo post-intervento per Gianluca Caprari, permesso per Lorenzo Tonelli. Domani, martedì, doppia sessione in agenda. Lo riporta il sito ufficiale della Sampdoria.