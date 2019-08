Sampdoria, doppia seduta: torna Linetty, Gabbiadini e Maroni a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doppia seduta al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco, impegnata nella preparazione della trasferta in casa del Sassuolo. Karol Linetty, rientrato dal permesso familiare, ha lavorato in gruppo con regolarità già a partire dalla sessione mattutina a base di forza e trasformazione con esercitazioni tecnico-tattiche sul campo 2. Nel pomeriggio la squadra è stata sottoposta a riunione video, attivazioni e lavori tecnici. Per Manolo Gabbiadini programma specifico in palestra e sul campo; Gonzalo Maroni prosegue invece il proprio percorso di recupero agonistico. Domani, giovedì, i blucerchiati torneranno all’opera per un allenamento pomeridiano. Lo riporta il sito ufficiale del Doria.