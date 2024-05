Inter, Zhang vuole tenersi l'Inter. Oaktree rifinanzia? Altrimenti dipende dal fondo Pimco

Steven Zhang vorrebbe tenersi l'Inter anche dopo la scadenza del prestito di Oaktree. È lo scenario che dipinge Il Sole 24 Ore, spiegando come la scadenza del 20 maggio - per restituire i 380 milioni a Oaktree - sia sempre più vicina. Al lavoro ci sono diversi studi finanziari di Londra, con alcuni colloqui intercorsi con il fondo Pimco (come spiegato nelle ultime settimane) ma anche con Oaktree: il fondo californiano avrebbe proposto l'opportunità di prolungare di un altro anno il finanziamento. Da capire se alle stesse cifre (e percentuali) oppure no, ma dipenderà appunto dalle condizioni.

Così Zhang va a un passo dal rifinanziamento. In caso dovesse essere Oaktree a rifinanziare ulteriormente, il problema sarebbe rinviato di soli 365 giorni, fino alla scadenza del nuovo termine. Invece Pimco verserebbe 400 milioni di euro in tre anni, per chiudere la pendenza di Oaktree e avere - più o meno - gli stessi interessi.

Insomma, una situazione spinosa per tutti. Per Oaktree un nuovo finanziamento a un anno potrebbe avere delle controindicazioni, così come per Pimco che - come spiega SportMediaset - vorrebbe aspettare il nuovo stadio. La situazione quindi non è cambiata: il 20 maggio si saprà se l'Inter cambierà eventualmente proprietà oppure no. Dipenderà da Zhang, insomma, e da Oaktree.