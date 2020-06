Sampdoria, il report dell'allenamento: lavoro specifico in palestra e sul campo per Quagliarella

vedi letture

Un’ora e mezzo di allenamento al “Mugnaini” di Bogliasco. La Sampdoria - riporta il sito ufficiale del club - ha iniziato la settimana che porterà alla sfida con l’Inter, in programma domenica 21 giugno al “Meazza” (calcio d’inizio alle 21:45) e valida quale recupero della 25.a giornata della Serie A TIM 2019/20. Claudio Ranieri e staff hanno fatto svolgere alla squadra un lavoro aerobico e di forza sul campo 2, quindi esercitazioni tecniche finalizzate al possesso palla sul campo 1. Individuale programmato specifico in palestra e sul campo per Fabio Quagliarella, mentre Alex Ferrari continua il proprio percorso di recupero. Domani, mercoledì, è in agenda una seduta mattutina.