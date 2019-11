Sampdoria, individuale per Barreto. Recupero per quattro giocatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattutino sul campo 1 del “Mugnaini” per la Sampdoria, attesa lunedì sera dalla gara alla “Sardegna Arena” con il Cagliari. Claudio Ranieri e lo staff hanno diretto una seduta di circa 60 minuti prevalentemente tecnico-tattica, preceduta da lavori in palestra e attivazione atletica. Individuale sul campo per Edgar Barreto, programmi di recupero agonistico per Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli, Fabio Depaoli e Bartosz Bereszynski (sempre a Poznań).