Sampdoria, Keita Balde continua il proprio iter di recupero. Palestra per Gabbiadini

La Sampdoria prosegue con una seduta mattutina la marcia di avvicinamento alla sfida con il Bologna, in programma domenica al “Ferraris” (ore 15.00). Claudio Ranieri e lo staff - riporta la nota ufficiale del club - hanno impegnato il gruppo in palestra sullo sviluppo della forza, quindi tutti sul campo 2 del “Mugnaini” per trasformazione atletica e partita tattica in spazi ridotti. Per Manolo Gabbiadini seconda parte dell’allenamento dedicata a lavori personalizzati in palestra; Keita Balde continua invece il proprio iter di recupero. Domani, giovedì, nuovo mattutino a Bogliasco.