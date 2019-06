Sampdoria, le date del ritiro: a Ponte di Legno dal 14 al 27 luglio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con l’annuncio del nuovo tecnico e del suo staff, comincia a delinearsi il calendario della preparazione pre-campionato della Sampdoria. Dal 14 al 27 luglio i blucerchiati di Eusebio Di Francesco alloggeranno al Blu Hotel Acquaseria e si alleneranno nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale, in Alta Valle Camonica, presso il centro sportivo di Temù. Il programma delle amichevoli e degli eventi in loco sarà comunicato in seguito. Il ritiro estivo in altura sarà preceduto da cinque giorni (dal 9 al 13 luglio) di test medico-atletici e sedute di allenamento tra Genova e Bogliasco. L’incontro tra Di Francesco e i media sarà fissato nella prima fase di lavoro al centro sportivo “Mugnaini”. Lo riporta il sito ufficiale dei doriani.