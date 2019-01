© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua sotto la pioggia di Bogliasco l’avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di Napoli. Nel pomeriggio – dopo le prevenzioni individuali in palestra – Marco Giampaolo ha diretto sul campo 1 del “Mugnaini” una sessione a base di esercitazioni tecnico-tattiche. Seduta individuale per Jacopo Sala. Personalizzato di recupero per Edgar Barreto, soltanto terapie invece per Gianluca Caprari. Assente, in permesso, Dawid Kownacki. Domani, giovedì, è previsto un allenamento mattutino.