Sampdoria, prima seduta in vista dell'esordio casalingo in A: il report completo del club

La Sampdoria si è ritrovata questa mattina a Bogliasco per cominciare la preparazione all’esordio casalingo in campionato con il Benevento. Due i gruppi di lavoro sul campo 2 del “Mugnaini”: rigenerativo per i blucerchiati maggiormente impegnati a Torino con la Juventus, seduta completa per tutti gli altri componenti della rosa, compresi Vid Belec – che ha lavorato regolarmente con il preparatore Fabrizio Lorieri al pari di Emil Audero, Lorenzo Avogadri e Nicola Ravaglia – e Manolo Gabbiadini, che ha svolto il primo test parzialmente con i compagni. Domani - conclude la nota ufficiale è in programma una nuova seduta mattutina.